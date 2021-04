Stand: 20.04.2021 16:57 Uhr Rosche: Kompletter Gemeinderat nach Sitzung in Quarantäne

Nach einer Sitzung des Samtgemeinderats Rosche (Landkreis Uelzen) befinden sich alle 29 Anwesenden in Quarantäne. Am darauffolgenden Tag hatte es unter den Ratsmitgliedern einen positiven Corona-Fall gegeben. Weite Fälle sind bislang nicht bekannt. Laut Samtgemeindebürgermeister Michael Widdecke (CDU) war die Ratssitzung in Präsenz notwendig gewesen, weil wichtige Beschlüsse gefasst werden mussten. Auf Ausschussebene wolle man nun aber Videokonferenzen erproben, allerdings gebe es in manchen Orten der Samtgemeinde nur sehr langsames Internet, so Widdecke.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 20.04.2021 | 13:30 Uhr