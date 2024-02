Rheinmetall baut neue Munitionsfabrik in der Heide - Scholz kommt Stand: 12.02.2024 07:01 Uhr Im niedersächsischen Unterlüß erfolgt heute der symbolische Spatenstich für eine neue Munitionsfabrik des Rüstungskonzerns Rheinmetall. Mit dabei: Kanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius.

von Torben Hildebrandt

Deutschland will die Ukraine im Krieg gegen Russland weiter unterstützen; außerdem muss die Bundeswehr ihre eigenen Munitionslager wieder auffüllen - die Bestände sind arg geschrumpft. In Rekordzeit will Rheinmetall deswegen in Unterlüß die Fabrik hochziehen - eine Folge der sogenannten Zeitenwende. Bereits nächstes Jahr soll das Werk fertig sein. 200.000 Geschosse sollen hier dann jährlich produziert werden, unter anderem für die Panzerhaubitzen, die in der Ukraine an der Front stehen.

Scholz und Pistorius: Besuch mit Symbolkraft

Neben dem Bundeskanzler will heute auch Bundesverteidigungsminister Pistorius (beide SPD) in den Landkreis Celle kommen. Ein Besuch mit Symbolkraft: Die Bundesregierung sieht den Spatenstich für die Munitionsfabrik auch als Signal an die Verbündeten, dass Deutschland international Verantwortung übernimmt – und bei den Hilfen für die Ukraine voran geht. Auch der niedersächsische Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) sieht in der neuen Produktionsanlage einen „konkreten Beitrag“, um die gemeinsame Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen.

Rheinmetall: Bis zu 500 neue Arbeitsplätze

Rheinmetall investiert in den Kiefernwäldern der Heide rund 300 Millionen Euro. Das Unternehmen rechnet mit bis zu 500 neuen Arbeitsplätzen. "Der Standort Unterlüß beweist, dass die deutsche Industrie in der Lage ist, auch in strukturschwachen Regionen Großprojekte anzugehen und Fachkräfte anzulocken", sagt der Minister. Der Blick auf die Rüstungsindustrie habe sich nicht zuletzt durch den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine elementar verändert. Lies weiter: "Wir stehen selbstbewusst und überzeugt hinter den notwendigen Investitionen der Industrie."

Bürgermeister: Einwohner stehen hinter Rheinmetall

Auch der Ortsbürgermeister von Unterlüß, Kurt Wilks, begrüßt die Investition des Konzerns. Viele der 3.500 Einwohner arbeiten für Rheinmetall. Die Bevölkerung stehe in weiten Teilen hinter der Waffenproduktion, so Wilks. Die neue Fabrik habe "eine ganz besondere Bedeutung für den Ort und die Gemeinde."

