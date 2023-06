Rheinmetall schickt weitere 20 Panzer in die Ukraine

Stand: 06.06.2023 21:21 Uhr

Der Rüstungskonzern Rheinmetall will bis Ende Juli weitere 20 Schützenpanzer "Marder" in die Ukraine liefern. Das teilte der Rüstungskonzern am Dienstag an seinem Produktionsstandort Unterlüß (Landkreis Celle) mit.