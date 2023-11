Stand: 28.11.2023 07:43 Uhr Reiterin und Pferd bei Unfall getötet: Prozess gegen Autofahrer

Ein Autofahrer muss sich am Dienstagvormittag wegen fahrlässiger Tötung vor dem Amtsgericht Winsen (Landkreis Harburg) verantworten. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg wirft dem jetzt 77 Jahre alten Angeklagten vor, im Oktober 2022 auf der Kreisstraße zwischen Raven und Eyendorf (Landkreis Harburg) eine Reiterin übersehen zu haben. Die Frau soll am rechten Fahrbahnrand geritten sein. Es kam zum Zusammenstoß. Pferd und Reiterin wurden durch die Luft geschleudert. Die Reiterin starb kurz nach dem Unfall an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Das Pferd war sofort tot.

