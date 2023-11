Reiterin bei Unfall getötet: Autofahrer zu Geldstrafe verurteilt Stand: 28.11.2023 15:43 Uhr Dieser Unfall hatte vor einem Jahr für Aufsehen gesorgt: Ein Autofahrer fuhr eine Reiterin und ihr Pferd auf der Straße an. Frau und Tier starben. Jetzt hat das Amtsgericht Winsen den 77-Jährigen verurteilt.

Angeklagt war der Mann wegen des Vorwurfs der fahrlässigen Tötung. Das Gericht zeigte sich überzeugt davon, dass der 77-Jährige die Reiterin auf der Straße übersehen hatte. Mehrere Zeugen, darunter Ersthelfer und Polizeibeamte, hatten in der Verhandlung ausgesagt, außerdem hatte ein Gutachter seine Ergebnisse zu dem Unfall präsentiert. Mit dem Urteil entsprach der Richter dem Antrag von Staatsanwaltschaft und Nebenklage, es liegt am unteren Ende des Strafrahmens. Der Autofahrer muss eine Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen à 65 Euro zahlen, insgesamt 5.850 Euro. Außerdem trägt er die Prozesskosten.

Angeklagter zeigte Reue und wollte Verantwortung tragen

Strafmildernd für den Angeklagten wirkte laut Gericht, dass der Unfall nur durch ein "kurzes Augenblicksversagen" verursacht wurde. Zudem habe der Angeklagte deutlich seine Reue zum Ausdruck gebracht und klargemacht, dass er Verantwortung übernehmen wolle. Darüber hinaus habe er sich zum Unfallhergang geäußert. In einer von seinem Verteidiger verlesenen Erklärung hieß es: "Ich habe den Unfall verursacht. Dies tut mir unendlich leid."

Fahrer war wahrscheinlich vom Radio abgelenkt

Trotzdem sei der Unfall und damit der Tod der Reiterin vermeidbar gewesen, sagte der Richter. Die Reiterin habe sich korrekt am Fahrbahnrand aufgehalten und sei erkennbar gewesen. Warum der Fahrer abgelenkt war, konnte bis zum Schluss nicht geklärt werden. Dass er sein Handy in der Hand gehalten hatte, wurde nicht bestätigt. Der Richter hielt es für "sehr wahrscheinlich", dass der Mann durch das Wechseln des Radiosenders abgelenkt war.

Reiterin starb an den Folgen ihrer Verletzungen

Der Unfall hatte sich im Oktober 2022 auf der Kreisstraße zwischen Raven und Eyendorf (Landkreis Harburg) ereignet. Pferd und Reiterin wurden durch die Luft geschleudert. Das Pferd war sofort tot. Die Reiterin starb kurz darauf an den Folgen ihrer schweren Verletzungen.

