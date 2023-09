Razzia in Stade: Drei mutmaßliche Schleuser festgenommen Stand: 26.09.2023 10:30 Uhr Bei einer großen Razzia in fünf Bundesländern hat die Polizei am Dienstag mehrere wohl illegal nach Deutschland eingeschleuste Syrer aufgefunden. Der Schwerpunkt der Aktion lag in Niedersachsen.

Die Durchsuchungen erfolgten im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade, wie die Bundespolizei mitteilte. Unter anderem in Stade, Balge (Landkreis Nienburg) und Bremen wurden mehrere Wohnungen und Wohnhäuser durchsucht. Insgesamt 350 Polizisten seien in Niedersachsen, Bremen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern im Einsatz gewesen. Dabei haben die Beamten nach eigenen Angaben mehrere Menschen aus Syrien aufgefunden, die wohl illegal nach Deutschland eingeschleust wurden.

Fünf Verdächtige festgenommen

Bei der Razzia wurden zwei Frauen und ein Mann aus Stade sowie ein Mann und eine Frau aus Gladbeck (NRW) festgenommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Sie stehen im Verdacht des banden- und gewerbsmäßigen Einschleusens von Ausländern und Geldwäsche. Gegen sie seien bereits Haftbefehle vollstreckt worden, hieß es. Die Bundespolizei am Flughafen Frankfurt ermittelt im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade bereits seit Längerem. Insgesamt sollen die mutmaßlichen Schleuser den Angaben zufolge mehr als 100 Menschen illegal ins Land gebracht haben.

Einreisende zahlten bis zu 7.000 Euro

Die fünf Festgenommenen seien selbst Asylbewerber aus Syrien, so der Bundespolizei-Sprecher. Sie stünden alle in einem familiären Verhältnis zueinander. Den Ermittlungen zufolge mussten die wohl eingeschleusten Menschen aus Syrien zwischen 3.000 und 7.000 Euro an die mutmaßlichen Schleuser zahlen. Diese sollen davon unter anderem Goldschmuck gekauft haben, um das Geld in Wertsachen einzutauschen, so der Sprecher.

