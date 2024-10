Rätsel um Flugzeug gelöst: Bundeswehr trainiert über Ahausen Stand: 30.10.2024 14:41 Uhr Seit mehreren Tagen fliegt ein Kleinflugzeug über Ahausen (Landkreis Rotenburg). Täglich zieht die Maschine dort für mindestens zwei Stunden ihre Kreise am Himmel, berichten besorgte Anwohner.

Nachfragen des NDR Niedersachsen haben ergeben, dass es sich um Trainingsflüge handelt, die von der Bundeswehr in Auftrag gegeben worden sind. Nach Angaben eines Sprechers der Luftwaffe startet die Cessna-Maschine am Flughafen Bremen, um dann in Kreisen im Bereich Ahausen zu fliegen. Mit den Trainingsflügen werde simuliert, wie ein Flugzeug Bodentruppen im Bereich Aufklärung und Überwachung unterstützen könnte, teilte der Sprecher mit. Beispielsweise werde getestet, wie die Bundeswehr schnell Daten über Bewegungen am Boden einholen könnte.

Bundeswehr spricht von Standardtraining mit Flugzeug

Die Flüge über den Landkreis Rotenburg gehören laut Sprecher zu den Standard-Trainings der Bundeswehr. Davon gebe es etwa 10.000 Flugstunden jährlich. Diese finden demnach immer an verschiedenen Orten statt. Manchmal werden sie auch über Bundeswehrgelände durchgeführt. Dort seien die Trainingsmöglichkeiten aber eingeschränkt, da über einem Fliegerhorst beispielsweise auch die eigenen Militärflugzeuge starten und landen. Eine weitere Alternative sind laut Sprecher der Luftwaffe die Grundstücke von Kasernen. Die seien aber häufig zu klein, sodass keine großen Runden geflogen werden können. Die Flüge über Ahausen werden nach Angaben der Flugsicherung in Bremen am Donnerstag ein letztes Mal stattfinden.

