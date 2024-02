Radlader-Unfall in Toppenstedt: Bewährungsstrafe für 44-Jährigen Stand: 06.02.2024 15:16 Uhr Der Fahrer des Radladers bei dem tödlichen Unglück in Toppenstedt ist zu einer Haftstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt worden, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Bei dem Unfall im Juni 2023 waren ein Kind und ein Vater gestorben.

Ein neues Gutachten, das heute vor dem Landgericht Lüneburg vorgestellt wurde, hat technisches Versagen als Ursache für das Unglück ausgeschlossen. Es handelte sich demnach um menschliches Versagen. Der 44-jährige Angeklagte wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und drei Monaten verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Der Angeklagte habe mehrere Sorgfaltspflichten verletzt - und hätte mit der Gitterbox erst gar keine Menschen transportieren dürfen, sagte der Vorsitzende Richter zum Urteil. Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer zuvor eine eineinhalbjährige Gefängnisstrafe gefordert. Sie sollte für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden.

Transport mit Radlader nicht zulässig

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Angeklagten vorgeworfen, Sicherungsmechanismen des Fahrzeuges nicht aktiviert und somit fahrlässig gehandelt zu haben. Ein Transport von Personen mit dem Radlader sei zudem nicht zulässig gewesen. Auch ein erstes Gutachten hatte einen technischen Fehler als Ursache des Unfalls im Landkreis Harburg ausgeschlossen.

Erstes Gutachten geriet ins Wanken

Am ersten Verhandlungstag sagte der Angeklagte jedoch aus, dass er sehr wohl Sicherheitsmechanismen aktiviert habe, es aber an diesen möglicherweise einen Defekt gegeben habe. Dadurch sei es eventuell zu einem Ölverlust gekommen, wodurch sich letztlich Sicherungsbolzen gelöst hätten. Der Gutachter, auf den sich die Staatsanwaltschaft in der Anklage zuerst gestützt hatte, konnte einen solchen Ablauf zunächst nicht ausschließen. Daher musste diese Frage durch ein weiteres Gutachten geklärt werden.

VIDEO: Landgericht verhandelt tödlichen Unfall von Toppenstedt (22.01.2024) (3 Min)

Zwei Menschen werden von Metallbox tödlich getroffen

Das Unglück ereignete sich im Juni 2023 während eines privat organisierten Vater-Kind-Zeltlagers in Toppenstedt. Der 44-Jährige hatte Kinder und Erwachsene mit einer am Radlader befestigten Gitterbox transportiert. Laut Gutachten hatte sich die Gabel des Radladers im Asphalt verhakt, daraufhin kippte sie aus der Verankerung und die Metallbox mitsamt Gabel überschlugen sich. Das sei innerhalb kürzester Zeit geschehen, habe also auch keine Reaktion des Fahrers zugelassen, so der Sachverständige vor Gericht. Ein Fünfjähriger und ein 39-Jähriger kamen ums Leben. Wie aus den heute Verlesenen Obduktionsberichten hervorgeht, wurden sie von dem Metallkorb so getroffen, dass jede Hilfe zu spät kam. Zehn weitere Kinder wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Bürgermeister tritt nach Unfall zurück

Bei dem 44-jährigen Fahrer des Radladers handelt es sich um den damaligen Bürgermeister des Ortes. Nach dem Unglück trat dieser von seinem Amt zurück. Er ist der Polizei zufolge selbst dreifacher Vater und war Teilnehmer des Zeltlagers.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 06.02.2024 | 19:30 Uhr