Radlader-Unfall in Toppenstedt: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Stand: 21.11.2023 12:17 Uhr

Nach einem Radlader-Unfall in Toppenstedt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Fahrer erhoben. Ihm werden fahrlässige Tötung in zwei sowie fahrlässige Körperverletzung in elf Fällen vorgeworfen.