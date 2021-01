RAF-Depot in Seevetal entdeckt? LKA untersucht Fundstücke Stand: 18.01.2021 11:40 Uhr Waldarbeiter haben bei Seevetal womöglich einen Erdbunker der Roten Armee Fraktion (RAF) entdeckt. In einem vergrabenen Fass lagen Behälter mit Flüssigkeiten und Schriftstücke aus den 80er-Jahren.

Darunter waren offenbar auch Anleitungen, wie bei Bombenanschlägen besonders viele Menschen verletzt und getötet werden können, berichtet das NDR Fernsehmagazin Hallo Niedersachsen. Nach einer ersten Bewertung sei ein Bezug zur RAF nicht auszuschließen, sagte eine Sprecherin des niedersächsischen Landeskriminalamtes (LKA). Die Inhalte ließen vermuten, dass das Erddepot bereits vor Jahrzehnten angelegt worden sei. Das LKA rechnet damit, frühestens Ende der Woche erste Untersuchungsergebnisse bekannt geben zu können, wie die Sprecherin am Montag auf Anfrage von NDR.de sagte.

Ist dies der 15. entdeckte Erdbunker der RAF?

RAF-Experten gehen davon aus, dass die Linksterroristen in Deutschland 18 Erdbunker angelegt haben, in denen sie Geld, gestohlene Ausweisdokumente und Waffen versteckten. 14 wurden bisher gefunden. Sie waren an zentral gelegenen wichtigen Verkehrsknotenpunkten entdeckt worden. Auch Seevetal ist mit seiner Anbindung an die A1, A7 und A39 ein Verkehrsknotenpunkt.

Keine weiteren Depots im Wald entdeckt

Von Freitagnachmittag bis Samstagabend waren Polizei, Feuerwehr und Experten des LKA in dem Waldstück bei Seevetal im Einsatz. Unter anderem suchten sie weiträumig nach weiteren Depots - ergebnislos. Ein mobiles Laborteam des LKA untersuchte noch vor Ort die in den Behältern entdeckten Flüssigkeiten. Klar war danach, dass davon keine Gefahr ausgeht. Um welche Flüssigkeiten es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt und wird nun im Kriminaltechnischen Institut in Hannover untersucht.

DNA oder Fingerabdrücke nachweisbar?

Zur Menge und den weiteren Inhalten der gefundenen Schriftstücke machte das LKA keine konkreten Angaben. Auch diese Beweismittel werden im Kriminaltechnischen Institut auf Spuren untersucht. Einige Teile werden auch bei der Polizei Harburg kriminaltechnisch untersucht. Möglicherweise seien noch DNA oder Fingerabdrücke nachweisbar, so das LKA. Waffen wurden in dem Depot nicht gefunden.

Keine Hinweise auf Staub, Garweg und Klette

Das LKA geht derzeit nicht davon aus, dass der Fund Hinweise auf den Aufenthalt der drei untergetauchten Ex-RAF-Mitglieder Ernst Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette liefert. "Wir können es aber nicht komplett ausschließen", sagte die Sprecherin. Das LKA hatte im vergangenen Jahr einen europaweiten Fahndungsaufruf gestartet. Zwar gab es daraufhin Hinweise, eine heiße Spur ergab sich jedoch nicht.

RAF-Terroristen töteten 34 Menschen

Die RAF hatte mehr als 20 Jahre mit Gewalt gegen das angeblich "imperialistische System" der Bundesrepublik gekämpft. Von 1971 bis 1993 töteten Terroristen 34 Menschen, darunter auch Repräsentanten von Wirtschaft und Politik wie Generalbundesanwalt Siegfried Buback und Arbeitgeberpräsident Hanns Martin Schleyer. Im April 1998 verkündete die RAF ihre Auflösung.

