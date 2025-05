Stand: 14.05.2025 18:26 Uhr Gekentertes Sportboot löst Großeinsatz auf der Elbe bei Elbstorf aus

Ein gekentertes Sportboot hat am Mittwochmorgen in Elbstorf (Landkreis Harburg) einen Großeinsatz von Wasserschutzpolizei und Feuerwehr ausgelöst. Nach Angaben der Polizei Hamburg meldete ein Binnenschiffer gegen 5.45 Uhr auf der Elbe ein gesunkenes Sportboot, das nur noch mit der Bugspitze aus dem Wasser ragte. Die Wasserschutzpolizei alarmierte daraufhin Feuerwehr und DLRG. Einsatzkräfte auf Booten und Tauchergruppen suchten zunächst nach Personen an Bord. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers konnten Taucher das Boot identifizieren und den Eigentümer kontaktieren. Demnach befindet sich der Eigentümer derzeit im Urlaub. Die Polizei ermittelt jetzt, ob das Boot im nahegelegenen Hafen gestohlen wurde. Betriebsstoffe sind nach Angaben der Polizei nicht ausgetreten. Wann das neun Meter lange Sportboot geborgen werden kann, ist noch unklar.

Weitere Informationen Mein Einsatz: Die neuen Folgen des NDR Feuerwehr-Podcasts In der ARD Audiothek hören Sie die neuesten Folgen des NDR Feuerwehrpodcasts Mein Einsatz zuerst. extern

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 14.05.2025 | 09:30 Uhr