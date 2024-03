Stand: 15.03.2024 06:48 Uhr Privates Auto im öffentlichen Nahverkehr: HVV testet Modell

Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) testet zum ersten Mal, wie Mitfahrgelegenheiten im Auto in das Netz des öffentlichen Nahverkehrs integriert werden können. Das Modell können derzeit Mitarbeitende von Airbus am Standort Finkenwerder (Hamburg) nutzen - Pendler aus den Landkreisen Harburg, Stade und Lüneburg könnten davon profitieren. Sie müssen dafür ein Deutschlandticket oder ein Klimaticket des HVV besitzen, heißt es. Über die App "GoFlux" können sich Mitarbeitende zu gemeinsamen Fahrten verabreden. Diejenigen, die andere in ihrem Auto mitnehmen, bekommen das vom HVV mit 30 Cent pro Kilometer bezahlt. Auf längeren Strecken soll es sogar bis zu drei Euro pro Kilometer geben. Sollte das Modell Erfolg haben, könnte es auch auf den Airbus-Standort Stade oder andere Unternehmen ausgeweitet werden. Ziel sei es, die Pendlerstrecken zu den Werken gerade in Stoßzeiten zu entlasten, heißt es.

