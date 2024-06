Preisverdächtig: Schüler polieren Toiletten im Gymnasium Winsen auf Stand: 18.06.2024 09:57 Uhr Beim ersten Deutschen Schultoilettengipfel in Berlin werden heute drei Schulen für ihre neu gestalteten Sanitäranlagen ausgezeichnet. Darunter auch das Gymnasium in Winsen (Landkreis Harburg).

Stinkend, verwahrlost, keine Seife und kein Toilettenpapier, so kennen viele Schultoiletten. Das diese Sanitäranlagen aber auch hübsch aussehen können, zeigt unter anderem das Gymnasium in Winsen. Dort haben sich Schülerinnen und Schüler der fünften und sechsten Klassen in der eigens dafür eingerichteten Arbeitsgruppe "Toffi-Club" zusammengefunden. Die Initiatorin der AG, Steffi Wille, hatte mit der Gründung das Ziel, dass Kinder nicht mehr darüber nachdenken müssen, ob sie in der Schule auf Toilette gehen mögen.

Wand-Mosaike und neue Toilettenbürsten

Schon im vergangenen Jahr hatte sich Wille um den Kontakt zu der Lüneburger Künstlerin Swantje Crone gekümmert. Mit Mosaiken aus alten, bemalten Fliesen verschönerte Crone zusammen mit den Schülerinnen und Schülern die Toilettenräume. Dieses Jahr wurden die Kunstwerke auf Hochglanz poliert. Neue Toilettenbürsten, Licht-Bewegungsmelder und Mülleimer sind angeschafft worden. Einen Sonderpreis für Nachhaltigkeit bekam die Laagbergschule in Wolfsburg. Dort wird Erstklässlern unter anderen das wassersparende Spülen beigebracht.

Preise im Wert von 50.000 Euro

Über 135 Schulen hatten sich beim Wettbewerb beworben. An die drei Gewinnern werden im Rahmen des ersten Deutschen Toilettengipfels Preise in Höhe von mehr als 50.000 Euro verliehen. Der Gipfel möchte auf die schlechten Zustände der Sanitäranlagen in Schulen hinweisen. Dazu diskutieren heute neben der German Toilet Organization (GTO) - zu Deutsch: Deutsche Toiletten Organisation - auch die Bundesschülerkonferenz, der Bundeselternrat und Politikerinnen und Politiker.

