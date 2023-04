Post für den Osterhasen - schon 52.000 Briefe in Ostereistedt Stand: 03.04.2023 09:30 Uhr Vor rund einem Monat hat das Oster-Postamt in Ostereistedt wieder eröffnet. Bislang sind rund 52.000 Briefe eingegangen. Die Wünsche an den Osterhasen sind nicht nur materieller Art.

Adressat der Briefe ist "Hanni Hase, Am Waldrand 12 in 27404 Ostereistedt" im Landkreis Rotenburg. In den Briefen wünschen Kinder sich Geschenke, aber auch immer wieder Frieden, so Sprecher Stefan Laetsch. In den kommenden Tagen rechnet er mit weiterer Post, erfahrungsgemäß würden die Zuschriften noch einmal deutlich zunehmen.

Gut 100.000 Briefe im ersten Corona-Jahr

Die meisten Briefe hatte Hanni Hase im ersten Corona-Jahr erhalten - da waren es gut 100.000 Briefe. Um die Beantwortung kümmert sich ein ehrenamtliches Team. Druck- und Portokosten übernimmt die Post. Zum ersten Mal gab es die Oster-Aktion im Jahr 1982.

