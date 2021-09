Stand: 28.09.2021 11:07 Uhr Polizei warnt vor Taschendieben im Landkreis Harburg

Die Polizei im Landkreis Harburg warnt vor Taschendieben. Demnach würden auffällig viele Diebstähle gemeldet. Auch die Polizeiinspektionen in den Landkreisen Rotenburg, Lüneburg und Verden haben in den vergangenen Tagen nach eigenen Angaben mehrere Fälle registriert. Opfer seien meist ältere Menschen, denen Geldbörse oder gesamte Taschen beim Einkaufen abgenommen würden. Die Ermittler gehen davon aus, dass Gruppen aus zwei bis drei Tätern nach erfolgreichem Beutezug schnell in umliegende Städte weiterziehen. Die Polizei weist darauf hin, Wertgegenstände beim Einkaufen nicht unbeobachtet zu lassen. Portmonee, Smartphone und Ähnliches sollten immer spürbar am Körper getragen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.09.2021 | 13:30 Uhr