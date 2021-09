Stand: 24.09.2021 09:47 Uhr Polizei warnt vor Enkeltrick-Anrufen im Landkreis Rotenburg

Unbekannte Täter haben am Donnerstag versucht, mit einem sogenannten Schockanruf einen Senior in Seedorf im Landkreis Rotenburg zu betrügen. Nach Angaben der Polizei stellte sich eine Anruferin dem 82-Jährigen als Frau Bach von der örtlichen Polizei vor. Sie teilte dem Mann mit, dass dessen Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe. Dabei sei ein Radfahrer gestorben. Als nächster Angehöriger müsse er eine Kaution von 65.000 Euro zahlen. Der Seedorfer wurde stutzig und legte auf. Um 16 Uhr ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Gnarrenburg. Diesmal wurde eine 72-jährige Frau von einer Unbekannten namens Gaby angerufen. Sie sei die Enkelin und hätte einen Unfall gehabt. Die Angerufene sagte, dass sie gar keine Enkel hätte und legte auf. Um 16.20 Uhr meldeten sich ein unbekannter Anrufer bei einer 69-jährigen Bremervörderin. In Hintergrund konnte die Frau deutlich eine Frauenstimme hören, die "Mami, hilf mir" rief. Als die Frau genauer nachfragte, wurde auch dieses Gespräch beendet.

