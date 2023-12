Stand: 07.12.2023 09:16 Uhr Polizei in Rotenburg rettet Bewohner aus brennender Wohnung

Polizeibeamte haben in Rotenburg einen 40-jährigen Mann aus einer brennenden Wohnung gerettet. Mit einer Leiter ermöglichten sie dem Mann, seine Wohnung über das Dach zu verlassen. Der 40-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, konnten weitere sechs Menschen das Haus unverletzt verlassen. Der Brand war von den Beamten entdeckt worden, weil sie zu einem Einsatz in die Innenstadt gerufen worden waren. Dort wurden Gegenstände aus einem Fenster geworfen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es im Dachgeschoss brannte. Wie es zu dem Brand in der Wohnung kam, ist noch unklar. Für den Einsatz der Feuerwehr waren die Goethestraße und die Straße Am Wasser gesperrt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.12.2023 | 07:30 Uhr