Feuer in Mehrfamilienhaus in Rotenburg - Polizei rettet Bewohner Stand: 07.12.2023 13:12 Uhr Ein Brand in einem Gewerbe- und Mehrfamilienhaus hat in der Rotenburger Altstadt für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Ein Bewohner konnte sich zunächst auf das Dach retten.

Der 40-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Wie die Polizei berichtet, konnten weitere sechs Menschen das Haus unverletzt verlassen. Der Brand war am frühen Morgen von Polizisten entdeckt worden, weil sie zu einem Einsatz in die Innenstadt gerufen worden waren. Dort wurden Gegenstände aus einem Fenster geworfen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass es im Dachgeschoss brannte.

Brand in Rotenburg: Feuerwehrmann verletzt

Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr hatte sich der anfängliche Zimmerbrand auf die gesamte Wohnung und das Dachgeschoss des Gewerbe- und Mehrfamilienhauses ausgebreitet, wie ein Sprecher mitteilte. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die Flammen an. Gegen 7 Uhr sei der Brand unter Kontrolle gewesen, so der Sprecher. Ein Feuerwehrmann wurde bei dem Einsatz verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Einsturzgefahr - Unterkünfte für Bewohner werden gesucht

Was das Feuer auslöste und wie hoch der Schaden insgesamt ist, war zunächst unklar. Das Gebäude wurde abgesperrt, es gilt wegen Einsturzgefahr aktuell als nicht mehr bewohnbar. Für die dort lebenden Menschen werden Ersatz-Unterkünfte gesucht, hieß es. Auswirkungen hat das Feuer auch auf den Rotenburger Weihnachtsmarkt, der direkt am Brandort liegt. Der Bereich soll nun ausgespart werden: Direkt vor der Ruine sollen keine Buden aufgestellt werden, sagte Bürgermeister Torsten Oestmann (parteilos).

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 07.12.2023 | 07:30 Uhr