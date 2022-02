Pläne für erstes Flüssiggas-Terminal werden vorgestellt Stand: 23.02.2022 15:40 Uhr Die Pläne für Deutschlands erstes Flüssiggas-Terminal in Stade werden konkreter. Bis zum Sommer will die Hanseatic Energy Hub GmbH (HEH) die Anträge für das milliardenschwere Projekt einreichen.

Im Jahr 2025 könnten dann möglicherweise bereits die ersten Flüssiggas-Tanker in Stade-Bützfleth abgefertigt werden. Diese Jahreszahl war im Vorfeld aus der Projektgesellschaft bereits zu hören gewesen. Ob es dabei bleibt, könnte eines der Themen in der am Donnerstagnachmittag anberaumten Pressekonferenz sein. Im günstigsten Fall dauere das Genehmigungsverfahren ein- bis eineinhalb Jahre, heiß es vorab. Dazu käme dann eine Bauzeit von rund zwei Jahren.

Investitionen in Höhe von rund einer Milliarde Euro

Für das Projekt auf dem Gelände des Chemiekonzerns Dow Stade unmittelbar an der Elbe sind Investitionen in Höhe von 800 Millionen Euro veranschlagt. Hinzu kommen etwa 150 bis 200 Millionen Euro Kosten für Hafenanlagen auf dem Gebiet des Seehafens Stade, die von der landeseigenen Hafengesellschaft N-Ports verwaltet werden. Nicht zuletzt die Krise zwischen Russland und der Ukraine dürfte den Bedarf an deutschen LNG-Terminals steigern. Er halte mehr als ein deutsches Flüssiggas-Terminal für notwendig, sagte HEH-Gesellschafter Johann Killinger.

