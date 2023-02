Stand: 21.02.2023 07:05 Uhr Pilotprojekt in Uelzen: Solarleuchten als Straßenlaternen

Die Stadt Uelzen testet, ob sich Solarleuchten anstelle von herkömmlichen Straßenlaternen lohnen. Für ein Pilotprojekt stehen derzeit zwei LED-Leuchten an einem Fußgängerüberweg. Der Vorteil: Durch intelligente Beleuchtungstechnik seien die Solarleuchten langlebiger und stromsparender, sagt Pierre-Pascal Berning von der Stadt Uelzen. Denn im Ruhemodus sei das Licht der Laternen auf zehn Prozent gedimmt. "Sobald sich aber ein Fußgänger nähert, leuchten sie hell auf. Das sorgt auch für weniger Lichtverschmutzung und das ist gut für Insekten", so Berning. Ein weiterer Pluspunkt: Solarbetriebene Leuchten müssen nicht an das Stromnetz angeschlossen werden und können dadurch einfacher in Betrieb genommen werden. Ob noch weitere Solarleuchten für Uelzen in Frage kommen, entscheidet die Stadt voraussichtlich im Frühjahr.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Regional Lüneburg | 21.02.2023 | 08:30 Uhr