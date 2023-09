Pferde, Fahnen, Fanfare: So verlief die "Göhrdeschlacht" in Lüben Stand: 17.09.2023 15:12 Uhr Vor 210 Jahren kämpften alliierte Truppen bei Lüben (Landkreis Lüneburg) gegen Napoleons Armee - und siegten. Zum Jahrestag stellen Vereine und Kommunen die sogenannte Göhrdeschlacht alle zwei Jahre nach.

Rund 150 Laiendarstellerinnen und Laiendarsteller haben sich an diesem Wochenende in der Gemeinde Nahrendorf an der Grenze zum Landkreis Lüchow-Dannenberg getroffen. Mit historischen Uniformen, Waffen und Ausstattungsgegenständen bildeten die Akteure die Schlacht vor Hunderten Zuschauern am Originalschauplatz der Kämpfe nach. Etwa 50 Darsteller sind als Zivilisten aufgetreten.

