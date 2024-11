Stand: 22.11.2024 13:57 Uhr Panne an Oberschule: IT-Beauftragter löscht sämtliche Tablet-Daten

Aus Versehen hat ein IT-Beauftragter der Oberschule in Ebstorf (Landkreis Uelzen) sämtliche Daten von den Tablets der Schülerinnen und Schüler gelöscht. Darauf waren Notizen und Lerninhalte gespeichert. Die Folge: Klassenarbeiten der siebten, achten und neunten Klassen mussten verschoben werden, so das Regionalamt für Schule und Bildung. Dem IT-Beauftragten sei die Aufgabe übertragen worden, sich um die Technik zu kümmern. Das sei aber eigentlich nicht sein Job gewesen. Die Landkreise Lüneburg und Uelzen kritisieren: Es gebe zwar neue Technik an Schulen - aber es fehle Personal, das die Geräte betreut. Das Kultusministerium verweist auf den geplanten Digitalpakt 2.0 und betont, dass bereits mehr Personal an Schulen eingestellt wurde.

