Lüneburg verabschiedet Resolution gegen Outlet Center in Soltau

Der Lüneburger Stadtrat hat sich einstimmig dagegen ausgesprochen, das Designer-Outlet in Soltau zu erweitern. In einer Resolution fordert die Stadt Lüneburg das Land nun auf zu prüfen, ob ein größeres Outlet Center in Soltau mit der Region Lüneburg verträglich sei. Die Stadt fürchtet unter anderem große Konkurrenz für Einzelhändler. Seit Anfang Juni können Kommunen und auch Bürger im Rahmen des Raumordnungsverfahrens Hinweise und Bedenken zu dem Vorhaben vortragen. Die Verkaufsfläche im Designer Outlet in Soltau soll um etwa die Hälfte der aktuellen Fläche erweitert werden - von jetzt 10.000 auf dann 15.000 Quadratmeter.

