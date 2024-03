Stand: 06.03.2024 08:59 Uhr Ostereistedt: Mehr als 10.000 Briefe für den Osterhasen

Im Briefkasten des Osterpostamts in Ostereistedt sind dieses Jahr schon mehr als zehntausend Briefe aus dreißig unterschiedlichen Ländern gelandet. Seit 1982 gibt es das Osterhasen-Postamt im Landkreis Rotenburg. "Jeder Ostergruß, der bis spätestens eine Woche vor Karfreitag mit einem Absender eintrifft, erhält einen Brief vom Osterhasen“, sagt die Leiterin des Osterpostamts, Doris Kröger. Ein Team aus 14 Helferinnen und Helfern kümmere sich darum, die Briefe von Kindern, Jugendlichen und auch Erwachsenen zu beantworten. Die Wünsche reichen von Schokoeiern bis zur Wegbeschreibung zum Osternest. Dieses Jahr seien auch viele Friedenswünsche in den Briefen dabei, so Doris Kröger. Die Adresse für Briefe an den Osterhasen lautet: Hanni Hase, Am Waldrand 12, 27404 Ostereistedt.

