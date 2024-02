Stand: 16.02.2024 13:48 Uhr 27404 Ostereistedt: Osterhasen-Postamt beantwortet Kinder-Post

Das Osterhasen-Postamt in Zeven (Landkreis Rotenburg) beantwortet ab Montag wieder Briefe von Kindern an den Osterhasen. Stellvertretend für den Hasen greifen dabei Postbeamtinnen und -beamte im Ruhestand zum Stift. Sie erwarten wieder rund 70.000 Briefe - so viele waren es im vergangenen Jahr. Erstaunlich sei dabei auch die große Anzahl von Briefen, die Kinder aus dem Ausland an den Osterhasen schickten, sagte ein Postsprecher. Kinder schicken ihre Briefe an den Osterhasen an die Adresse: Hanni Hase, Am Waldrand 12 in 27404 Ostereistedt. Einsendeschluss ist der 23. März. Der Postsprecher verspricht: Alle Briefe, die bis dahin ankommen, werden garantiert beantwortet.

