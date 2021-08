Stand: 09.08.2021 18:08 Uhr Notlandung: Marine-Hubschrauber setzt bei Harsefeld auf

Am Montagmittag ist ein Hubschrauber der Marine in Harsefeld im Landkreis Stade notgelandet. Laut Polizeisprecher wurde dabei niemand verletzt. Der Hubschrauber setzte offenbar in der Nähe eines Bauernhofs auf. Die Feuerwehr war vor Ort, da Betriebsstoffe ausgelaufen waren. Das Gebiet um den Hubschrauber wurde zum militärischen Sicherheitsbereich erklärt. Techniker versuchen, die Maschine vom Typ Sea Lynx vor Ort zu reparieren.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 09.08.2021 | 17:30 Uhr