Stand: 28.01.2021 12:26 Uhr Nordzucker zieht positive Bilanz nach Zuckerrübenkampagne

Die Zuckerrübenkampagne von Nordzucker im Geschäftsjahr 20/21 ist für das Unternehmen gut verlaufen. Mit 81 Millionen Euro gegenüber minus neun Millionen im Vorjahr habe man ein deutlich positives operatives Ergebnis erzielt. Dadurch, dass sich die Preise in der EU erholt hätten, der Vertrieb neu ausgerichtet worden sei und die Kosten konsequent gesenkt wurden, konnte Nordzucker den Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro auf rund 1,3 Milliarden steigern. Nordzucker hat seinen Hauptsitz in Braunschweig und auch ein Werk in Uelzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 28.01.2021 | 13:30 Uhr