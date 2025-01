Nitratbelastung im Grundwasser: OVG kippt Düngeverordnung in Teilen Stand: 28.01.2025 18:02 Uhr Das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg hat am Dienstag die aktuelle Methode der niedersächsischen Düngeverordnung - nitratbelastete Gebiete auszuweisen - in Teilen gekippt. Landwirte hatten gegen diese Ausweisung geklagt.

Am Vormittag ging es in der mündlichen Verhandlung am Oberverwaltungsgericht (OVG) unter anderem um die Rechtssicherheit der bestehenden Landesdüngeverordnung. Der Vorsitzende Richter kritisierte an der Methodik des Landes etwa, dass das Landwirtschaftsministerium jedem Messpunkt die gleiche Aussagekraft zurechne. Er hinterfragte zudem, wie viele Jahre in einen Nitratbeitrag einbezogen würden und ob ein Landwirt in Bayern mit denselben Methoden der Gebietsausweisung bewertet werde, wie ein Bauer aus Niedersachsen. Der Anwalt der Landwirte verwies darüber hinaus auf die Grundwasserverordnung, in der die Messstellendichte etwa vom Bund vorgegeben sei, weil dieser die Defizite beim unterschiedlichen Vorgehen der Länder gesehen habe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Bislang muss das Land Niedersachsen sogenannte "rote Gebiete" zum Schutz der Gewässer vor Verunreinigungen durch Nitrat oder Phosphat ausweisen. Landwirte, die Flächen in diesen Gebieten bestellen, dürfen dort nicht so düngen, wie es für das Wachstum der jeweiligen Frucht geeignet wäre. Bereits im vergangenen Jahr hat sich das Oberverwaltungsgericht in einem Eilverfahren mit der sogenannten Landesdüngeverordnung befasst. Damals hatte das Gericht zwar festgestellt, dass die Ausweisung der "roten Gebiete" rechtswidrig sei, aber keine Dringlichkeit zur Entscheidung gesehen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landwirtschaft