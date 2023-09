Stand: 08.09.2023 18:04 Uhr Niedersächsinnen vorn dabei bei Kamelrennen in Saudi-Arabien

Ende August fand in Saudi-Arabien das erste internationale Kamelrennen für Frauen statt. Niedersachsen ist Pferdeland, klar. Doch Fe Marquardt und Christin Lange aus Hiddingen im Landkreis Rotenburg sind mitgeritten. Marquardts Eltern haben vor 31 Jahren angefangen, Kamele zu züchten. Das hat sich auf ihre Kindheit ausgewirkt: "Die Kamele gibt's hier schon länger als mich - und so kommt's, dass ich reiten konnte, bevor ich laufen gelernt habe." Aufgefallen sind die beiden blonden Frauen dennoch. "Als wir da am Starttag angekommen sind, hatten wir gleich 100 Kameras und 100 Handys im Gesicht, weil das natürlich ein Riesenattraktion war." Dass die beiden auch reiten können, haben sie dann im Rennen gezeigt: Sie belegten den dritten und fünften Plätzen von 13 Starterinnen.

