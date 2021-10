Stand: 13.10.2021 08:03 Uhr Niedersachsens Nordosten: Erste mobile Impfteams im Einsatz

In mehreren Landkreisen im Nordosten Niedersachsens sind bereits mobile Impfteams unterwegs: Im Landkreis Lüneburg impfen Teams seit Anfang des Monats. Auch im Landkreis Harburg seien bereits vier Teams unterwegs, sagte ein Sprecher dem NDR in Niedersachsen. Es gebe sowohl öffentliche Termine für Erst-, Zweit- und Drittimpfungen als auch spezielle Angebote in Schulen und Heimen. In den Landkreisen Uelzen und Heidekreis will man sich zunächst auf Alten- und Pflegeheime konzentrieren. Dort falle der Startschuss für die mobilen Teams in den kommenden Oktoberwochen, erklärten die dortigen Kreissprecher. Für Anlaufschwierigkeiten sorgen derzeit noch die fehlende Hard- und Software des Landes. Im Landkreis Lüchow-Dannenberg weiß man noch nicht, wann es losgeht. Dort wartet man einer Sprecherin zufolge außerdem auf Kühlboxen und Impfbesteck.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 13.10.2021 | 08:30 Uhr