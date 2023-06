Stand: 05.06.2023 09:02 Uhr Neues Katastrophenschutzzentrum in Winsen

In Winsen an der Luhe wird heute ein neues Schulungs- und Logistikzentrum des Deutschen Roten Kreuzes feierlich eröffnet. Das Gebäude soll ein zentraler Baustein für den Katastrophenschutz im Landkreis Harburg sein. Auf rund 4.500 Quadratmetern sind Lager, Schulungs- und Versorgungsräume sowie Büros und Fahrzeughallen entstanden. Die Kosten für das Projekt liegen bislang bei mehr als zehn Millionen Euro. Im neuen Katastrophenschutzzentrum sollen Ehrenamtliche ausgebildet und qualifiziert werden, teilte eine DRK-Sprecherin mit. Die Helfer wollen sich so auch auf zunehmende Sonderlagen, wie etwa Hochwasser oder den Einsatz nach Stürmen, vorbereiten. Aber auch das Szenario eines großflächigen Stromausfalls werde geübt, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 05.06.2023 | 08:30 Uhr