Stand: 14.06.2024 14:53 Uhr Neuer Lebensraum für den stark gefährdeten Hirschkäfer

Im Landkreis Harburg soll ein Lebensraum für den stark gefährdeten Hirschkäfer entstehen. Aus einem wirtschaftlich genutzten Waldstück, in dem vor allem Fichten und Tannen stehen, will der Landkreis einen "Hirschkäferwald" schaffen - einen ökologisch wertvollen Laubwald. Die Renaturierungsmaßnahme soll den Angaben zufolge Bauvorhaben im Landkreis kompensieren. 2019 wurden bereits 5.000 Eichen gepflanzt - außerdem wurde Totholz im Wald ausgelegt, so ein Sprecher des Landkreises. Silke Hiller von der Umweltabteilung ergänzte: "Wir schaffen alle Voraussetzungen, damit sich der gefährdete Hirschkäfer ansiedelt". Bis der Eichenwald so weit entwickelt sei, dass er einen Lebensraum für Hirschkäfer bietet, werde es allerdings noch eine Weile dauern.

