Stand: 09.08.2023 14:37 Uhr Neue Kinderschutz-Ambulanz in Rotenburg eröffnet

In der Kinderklinik des Agaplesion Diakonieklinikums Rotenburg ist eine neue medizinische Kinderschutz-Ambulanz eröffnet worden. Die Einrichtung wird vom Land Niedersachsen über drei Jahre mit insgesamt 150.000 Euro gefördert. "Die Anzahl von Gewalterfahrungen von Kindern und Jugendlichen steigen landesweit nach wie vor", sagte Niedersachsens Gesundheitsminister Andreas Philippi (SPD) bei der Eröffnung am Mittwoch. "Daher brauchen wir solche Einrichtungen wie hier, die Kindern unterstützend und präventiv an der Seite stehen und auch in akuten Notlagen helfen." Chefarzt Christof Kluthe erklärte, dass es im gesamten Klinikum eine enge Kooperation mit der forensischen Kinderschutzambulanz der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sowie weiteren Partnern gebe. Kinder zu stärken sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, so Kluthe. Um rasch und effektiv handeln zu können, sei jedoch auch eine hohe fachliche Expertise nötig.

