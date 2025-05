Brandstiftung? Schon wieder brennt es in Amt Neuhaus Stand: 19.05.2025 08:54 Uhr Erneut musste die Feuerwehr in Amt Neuhaus wegen eines Waldbrandes ausrücken. Am Samstagabend waren rund 400 Quadratmeter Unterholz in in Brand geraten. Binnen weniger Tage ist es das fünfte Feuer.

Erst am Donnerstagabend waren die Einsatzkräfte wegen zweier Brände nahe der Ortschaft Dilien und im Ortsteil Neuhaus ausgerückt. Am Montag vor einer Woche standen zudem in der Nähe des Friedhofs Neuhaus rund 2.000 Quadratmeter Unterholz in Flammen. Am Abend desselben Tages gab es dann laut Polizei in Neuhaus noch einen kleineren Flächenbrand.

Amt Neuhaus: Jahrelange Brandserie beschäftigt Gemeinde

Die Ursachen für die Feuer in der Gemeinde im Landkreis Lüneburg sind - wie auch beim aktuellen Brand vom Wochenende - unklar. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Zumindest bei den beiden Bränden am Donnerstag bestehe der Verdacht von Brandstiftung, hieß es. Einen Zusammenhang zu den Bränden vom Montag hat die Polizei zudem nicht ausgeschlossen. Zudem wollen die Beamten prüfen, ob auch ein Zusammenhang mit der Brandserie besteht, die Amt Neuhaus seit mehreren Jahren beschäftigt.

Kleinere Brände auch in der Region

Im Nordosten Niedersachsens war die Waldbrandgefahr laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zuletzt erhöht. Auch in den Landkreisen Uelzen, Rotenburg und Lüneburg hat es über das Wochenende kleinere Flächenbrände gegeben.

