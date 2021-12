Neue Betrugsmasche? 17,49 Euro für Impfunfähigkeits-Zertifikat Stand: 27.12.2021 12:02 Uhr Falsche Impfausweise, angebliche Maskenatteste, negative Corona-Testbelege - Gegner von Corona-Regeln nutzen viele Möglichkeiten, um Schutzmaßnahmen und Einschränkungen zu umgehen.

Ermittler sind im Landkreis Harburg offenbar einer weiteren Masche auf die Spur gekommen. Ein Mann aus Jesteburg bietet im Internet Zertifikate an, mit denen dem Nutzer eine Impfunfähigkeit bescheinigt wird. Dabei geht es um die angeblichen Risiken für Allergien auf die Impfstoffe. Die Staatsanwaltschaft hält die Zertifikate nach ersten Erkenntnissen für illegal. Es fehle die Zulassung, die Dokumente ausstellen zu dürfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unter anderem wegen möglicher Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz und des Verdachts auf Betrug.

Grauzone oder Betrug?

Möglicherweise bewege sich der Mann mit seinem Angebot in einer Grauzone. Sollte sich allerdings bestätigen, dass die Zertifikate nicht zugelassen sind, drohten den Nutzern Ordnungswidrigkeits-Verfahren, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auf der Internetseite des Verdächtigen könnten Anträge für eine Impfunfähigkeitsbescheinigung für 17,49 Euro heruntergeladen werden, wie der NDR in Niedersachsen berichtet. Ein Arzt überprüfe die Dokumente und stelle eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung aus, die zunächst für sechs Monate gelte. Im Anschluss ist der Nutzer des Zertifikats aufgerufen, einen Facharzt zu konsultieren und die angebliche Impfunfähigkeit offiziell feststellen zu lassen. Dauere das länger als ein halbes Jahr, könne das Zertifikat verlängert werden.

Zertifikate zur Vorlage beim Arbeitgeber

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Personen, die von Berufswegen verpflichtet sind, sich gegen Corona impfen zu lassen, wie beispielsweise Pflegekräfte. Die Sprache auf der Internetseite ist in tendenziösem Jargon gehalten. Der Betreiber stellt einen Zusammenhang zwischen der Corona-Impfung und angeblichen medizinischen Experimenten an Menschen her, suggeriert, dass Impfungen eine tödliche Gefahr darstellen und empfiehlt, bei einer berufsbezogenen Impfpflicht gegebenenfalls zu kündigen. Hinweise auf die ausstellenden Ärzte findet man auf der Seite nicht.

