Stand: 13.05.2024 16:19 Uhr Unbekannter versprüht Reizgas in Schule - zwölf Verletzte

In Tostedt (Landkreis Harburg) sind am Montag mehrere Schülerinnen und Schüler durch Reizgas leicht verletzt worden. Wer das Reizgas auf einem Flur der Hauptschule am Düvelshöpen versprüht hatte, ist laut Polizei noch unklar. Mehrere Schüler im Alter von 11 bis 16 Jahren klagten danach über Atemwegsprobleme. Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst wurden gerufen. Acht Schülerinnen und Schüler wurden vor Ort behandelt, vier weitere vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Bereits Anfang April sei es in dem Schulzentrum zu zwei ähnlichen Vorfällen gekommen. Ob es einen Zusammenhang gibt, werde geprüft. Zeugen, denen um kurz vor 12 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Schulgeländes an der Schützenstraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (04182) 40 42 70 bei der Polizei in Tostedt zu melden.

