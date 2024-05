Stand: 13.05.2024 09:22 Uhr Luisa Neubauer eröffnet Zukunftskongress in Lüneburg

Die bekannte Klimaschutzaktivistin Luisa Neubauer wird das dreitägige Helmut-Schmidt-Zukunftsfestival am Montag in Lüneburg eröffnen. Bei dem Festival an der Leuphana Uni steht die Frage im Mittelpunkt, wie die Zukunft gestaltet werden soll. 75 junge Menschen diskutieren ihre Ansätze zu den Themen Klimaschutz, Demokratie und Künstliche Intelligenz (KI). Am Ende sollen innovative und verantwortungsbewusste Schlüsselideen stehen. Außerdem erhält die KI-Forscherin Meredith Whittaker einen Preis für ihren Einsatz zugunsten einer humanen und gemeinwohlorientierten Entwicklung Künstlicher Intelligenz. Es ist bereits die zweite Auflage des Festivals, das von der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung gemeinsam mit der Wochenzeitung "Die Zeit" und der Leuphana Universität Lüneburg veranstaltet wird.

