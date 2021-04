Stand: 06.04.2021 12:03 Uhr Neu Wulmsdorf: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht zu Dienstag ist ein 30 Jahre alter Mann in ein Restaurant in Neu Wulmsdorf (Landkreis Harburg) eingedrungen. Eine Zeugin hatte gegen 0.45 Uhr beobachtet, wie der Mann durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen war und hatte die Polizei alarmiert. Beamte nahmen den 30-Jährigen noch vor Ort vorläufig fest. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen schweren Diebstahls eingeleitet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.04.2021 | 13:30 Uhr