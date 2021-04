Stand: 27.04.2021 11:02 Uhr Nach Unfall: Polizei nimmt Hundedamen "Daisy" und "Rosa" auf

Ein Schnuppertag bei der Polizei in Sittensen - für die Hundedamen "Daisy" und "Rosa" kam der eher unverhofft. Sie hatten zuvor im Auto ihres Frauchens gesessen, als die 51-jährige Niederländerin am Sonntag auf der A1 in Richtung Hamburg mit ihrem Kleinwagen von der Fahrbahn abkam, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei überfuhr sie mehrere Sträuche und kleine Bäume und das Auto überschlug sich am Ende im Graben. Die geschockte Frau konnte sich zwar aus dem Auto befreien, musste aber zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht werden. Beamte bargen währenddessen ihre Jagdhund-Damen "Daisy" und "Rosa" - und nahmen sie zur Kurzzeit-Pflege mit auf die Polizeistation. Später wurden die beiden dann im Tierheim betreut.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 27.04.2021 | 13:30 Uhr