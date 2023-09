Stand: 29.09.2023 12:44 Uhr Nach Streit: Angreifer schneidet mit Kettensäge Loch in Wohnungstür

Am Donnerstag ist ein Streit zwischen zwei Männern im Landkreis Harburg eskaliert. Wie die Polizei mitteilte, sind die beiden Kontrahenten gegen 14 Uhr in Tostedt aneinandergeraten. Einer der Männer bedrohte seinen Gegenüber demnach mit einer laufenden Kettensäge. Der Bedrohte flüchtete laut Polizei in seine Wohnung. Der Angreifer setzte nach, schnitt mit der Kettensäge ein Loch in die Wohnungstür und verschaffte sich so Zugang zu den privaten Räumen. Der Bewohner ergriff laut Polizei eine Schaufel und schlug dem Eindringling damit auf den Kopf. Beide Männer erlitten bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 29.09.2023 | 11:00 Uhr