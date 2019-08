Stand: 28.08.2019 17:45 Uhr

Nach Nashorn-Angriff: Park lehnt Interviews ab

Es sind schockierende Szenen, die sich am frühen Montagabend im Serengeti-Park Hodenhagen abgespielt haben: Kurz vor Schließung des Parks attackiert ein Breitmaulnashorn plötzlich das Auto einer Tierpflegerin. Das wütende Tier rammt minutenlang den Wagen so heftig, dass sich dieser dreimal überschlägt und erheblich beschädigt wird. Die Frau hat großes Glück: Sie kann den demolierten Wagen aus eigener Kraft verlassen und sich in das Fahrzeug von herbeigeeilten Kollegen retten. Wie konnte das passieren? Sind Besucher im Park sicher? Fragen gibt es genug. Doch Interviews zum Vorfall werde es nicht geben, so Park-Chef Fabrizio Sepe mit Verweis auf eine schriftliche Erklärung. Eine gute Nachricht gibt es immerhin: Die attackierte Pflegerin erlitt nur leichte Verletzungen.

Handy-Video zeigt Nashorn-Attacke 28.08.2019 17:45 Uhr Am Montag hat ein Nashorn im Serengeti-Park in Hodenhagen das Auto einer Tierpflegerin angegriffen. Ihr Pkw wurde mehrfach umgeworfen, die Pflegerin wurde dabei nicht verletzt.







Besucher werden Zeugen des Angriffs

Videoaufnahmen zeigen, dass eine Besuchergruppe den dramatischen Zwischenfall mit ansehen muss. Die Gäste der Tour sind mit einem Ranger in einem parkeigenen Safari-Jeep unterwegs. Zu hören sind panische Reaktionen und entsetzte Rufe. Laut Park-Geschäftsführer Fabrizio Sepe soll allerdings keine Gefahr für die Besucher bestanden haben. In der Erklärung entschuldigt sich der Park bei den betroffenen Augenzeugen. Der Mitarbeiter habe entschieden, mit dem Fahrzeug stehenzubleiben, um die Aufmerksamkeit des Nashorns nicht auf den Jeep zu lenken, heißt es. Dies sei die richtige Entscheidung gewesen.

Auslöser für Attacke noch unklar

Was das Nashorn so wütend gemacht hat, ist laut Sepe noch unklar. Möglicherweise habe das Tier den Wagen der Mitarbeiterin als Bedrohung gegenüber den Weibchen der Herde empfunden. Die Pflegerin war offenbar gerade dabei, das Tier mithilfe des Autos in den Stall zu treiben. Die Frau soll zu einem späteren Zeitpunkt befragt werden. Aktuell habe ihre Erholung Vorrang.

Nashorn wurde noch eingewöhnt

Der Bulle "Kusini" lebt seit etwa einem Jahr im Serengeti-Park und wurde noch eingewöhnt. Er habe aus seiner vorherigen Haltung in einem Zoo das Leben in einer Freianlage mit durchfahrenden Autos nicht gekannt, so die Sprecherin. Deshalb habe das Tier nur morgens und abends auf das Gelände gedurft. Zu diesen Zeiten seien dort nur Fahrzeuge des Parks unterwegs - aber keine Besucher mit eigenen Autos. Bislang habe das Nashorn zu keinem Zeitpunkt Anzeichen von aggressivem Verhalten gegenüber Fahrzeugen gezeigt.

Park will das Tier nun abgeben

Der Nashorn-Bulle sollte im Park eigentlich zur Zucht eingesetzt und in die Herde eingegliedert werden. Der Vorfall habe aber gezeigt, dass er für einen Safari-Park wohl nicht tauglich sei, so Sepe. Deshalb soll er nun an einen Zoo abgegeben werden. Über das Europäische Erhaltungszuchtprogramm (EEP) werde bereits nach einem passenden Tierpark gesucht, der "Kusini" in seine Herde aufnehmen kann. Bis dahin werde er die Freianlage im Serengeti-Park nicht mehr betreten. Eine Polizeisprecherin sagte NDR.de, dass es bislang keine Ermittlungen gebe.

Löwen greifen im Mai Pfleger an

Erst im Mai war in Serengeti-Park ein Tierpfleger verletzt worden, der bei der Fütterung versehentlich in ein Gehege mit zwei Löwen geraten war. Er erlitt Bisswunden im Brustbereich und musste operiert werden. Zwei Kollegen vertrieben die Löwen und retteten dem 24-Jährigen so vermutlich das Leben.

