Nach Endlager-Zwischenbericht: Digitale Konferenz eröffnet Stand: 17.10.2020 14:29 Uhr Ende September hat die Bundesgesellschaft für Endlagerung 90 Regionen als potenzielle Atommüll-Endlagerstätten ausgewiesen - darunter Gebiete in Niedersachsen. Jetzt diskutiert die Öffentlichkeit.

Schon vor Beginn der digitalen Fachkonferenz gab es Streit. Bürgerinitiativen und Umweltverbände kritisierten zum einen den Zeitplan zwischen Veröffentlichung des Zwischenberichts der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) und dem Diskussionsforum. Zum anderen halten sie das Onlineformat für ungeeignet. Interaktionsmöglichkeiten würden massiv eingeschränkt, hieß es. Wolfram König, Präsident des Bundesamtes für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE) in Salzgitter, wies die Kritik zurück. Angesichts der Corona-Pandemie biete dieses Format mehr Beteiligungsmöglichkeiten für breitere gesellschaftliche Gruppen.

BASE-Chef verteidigt Auswahlverfahren

Zudem konterte König Kritik am Auswahlverfahren der BGE: "Für diesen Weg haben auch alle Bundesländer in dem Gesetzgebungsverfahren ihre Hand gehoben. Die Glaubwürdigkeit des Verfahrens steht und fällt mit der Tatsache, dass noch nicht einmal der Eindruck erweckt wird, dass eine sachfremde Einflussnahme auf Entscheidungen ausgeübt wird", sagte König. Am 28. Oktober hatte die BGE ihren Zwischenbericht vorgestellt. Der Standort in Gorleben ist demnach nicht geeignet und aus dem Verfahren ausgeschieden. 57 der sogenannten Teilgebiete liegen teilweise oder ganz in Niedersachsen.

VIDEO: Gorleben: Trotz Erfolg lassen die Grünen nicht locker (3 Min)

Lies kontert König-Attacke nach Gorleben-Aus

Im Hintergrund schwelt der Streit zwischen BASE-Chef König und Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD). König hatte das frühe Gorleben-Aus vergangenen Donnerstag kritisiert. "Meine Sorge ist, dass diese Entscheidung das weitere Verfahren nicht erleichtert, sondern belastet", sagte er. "Wir erleben jetzt, dass mit dem frühen Ausscheiden Gorlebens versucht wird, Zweifel am Verfahren zu nähren, an seiner Wissenschaftlichkeit." Umweltminister Lies wies das zurück. "Dass König das Aus für den Salzstock Gorleben in Niedersachsen bei der Suche nach einen Atommüll-Endlager als 'belastend' für das weitere Verfahren nennt, muss ich auf das Schärfste zurückweisen."

Endlagersuche unabhängig von politischen Interessen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze hat zum Auftakt der Konferenz auf die Dringlichkeit der Standort-Frage hingewiesen und die Transparenz des Prozesses hervorgehoben. "Deutschland braucht ein Endlager", sagte die SPD-Politikerin. Politische Erwägungen dürften keine Rolle in dem Auswahlverfahren spielen. Entscheidender Faktor seien wissenschaftliche Befunde und geologische Daten. Der Standort müsse langfristig bestmögliche Sicherheit bieten, so Schulze.

BASE führt Aufsicht über Bundesgesellschaft für Endlagerung

Die in Peine ansässige Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) wurde 2016 gegründet. Ihre Hauptaufgabe ist die Suche nach einem geeigneten Standort als Endlager für hochradioaktiven Atommüll. Unter anderem betreibt die bundeseigene Gesellschaft die Schachtanlage Asse II südöstlich von Wolfenbüttel und der Schachtanlage Konrad bei Salzgitter, einem geplanten Endlager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Genehmigungs- und Aufsichtsbehörde über die BGE ist das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE).

