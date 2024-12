Stand: 13.12.2024 15:26 Uhr Nach Dating-Angriffen auf Männer: Zwei Jugendliche unter Verdacht

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt gegen zwei Jugendliche, die Männer in Lüneburg über eine Dating-App zu vermeintlichen Treffen gelockt und zusammengeschlagen haben sollen. Ein 14-Jähriger und ein 15 Jahre alter Junge stehen wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung in zwei Fällen unter Verdacht, sagte ein Sprecher dem NDR. Unter anderem seien die Handys der beiden sichergestellt worden. Weil sie aber noch zu den Vorwürfen befragt werden müssten, könne man aktuell noch keine Angaben zum Motiv und den Tathintergründen machen, so der Sprecher. Ende November waren ein 24 und ein 37 Jahre alter Mann jeweils von Internetbekanntschaften auf einen Schulhof sowie einen Spielplatz gelockt und dort von einer Gruppe angegriffen worden. Das erste Opfer, der Schatzmeister der Jungen Union in Lüneburg, hatte den Tätern Homophobie vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nach eigenen Angaben auch in diese Richtung, schließt aber andere Motive nicht aus.

