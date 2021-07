Stand: 16.07.2021 11:57 Uhr Nach Asbestfund in Schule: Keine Luftbelastung festgestellt

Experten haben es in dieser Woche bestätigt: Bei dem Stoff, der bei Bauarbeiten an der Oberschule in Bomlitz (Landkreis Heidekreis) gefunden wurde, handelt es sich um Asbest. In der Luft der von dem Fund betroffenen Klassenräume ließ sich aber kein Asbest nachweisen - das teilte der Heidekreis jetzt mit. Der Landkreis beruft sich dabei auf das Bremer Umweltinstitut, das die Luftmessungen von vor Ort ausgewertet hat. Die betroffenen Räume bleiben aber gesperrt, bis sie saniert sind. Als Ersatz für die Räume werden Mobilbauklassen beschafft. Die konkrete Anzahl werde in der kommenden Woche zwischen Schulleitung und Landkreis abgestimmt, heißt es.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Lüneburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 16.07.2021 | 13:30 Uhr