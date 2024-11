Stand: 14.11.2024 07:55 Uhr Nach 33 Tagen Streik: Einigung bei Elmess in Uelzen

Der rund einen Monat andauernde Arbeitskampf bei der Firma Elmess in Uelzen ist beendet. Nach Angaben von IG-Metall-Sprecher Lennard Aldag haben Gewerkschaft und Arbeitgeber am Mittwochabend einen neuen Tarifvertrag unterzeichnet. Zuvor war zehn Stunden verhandelt worden. Der neue Vertrag regele unter anderem Details zu Urlaubs- und Weihnachtsgeld und stelle sicher, dass gleiche Arbeit auch gleich bezahlt wird, so Aldag. Seit dem Auslaufen des alten Tarifvertrages im Jahr 2007 habe es erhebliche Lohnunterschiede gegeben. In den neuen Vertrag werde außerdem der niedersächsische Tarifabschluss der Metall- und Elektroindustrie einfließen. Die 75 Gewerkschaftsmitglieder müssen dem Kompromiss noch zustimmen. Die Firma Elmess hat in Uelzen rund 100 Beschäftigte. Sie produziert elektrische Heizsysteme für Industrieanlagen.

