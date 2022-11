Munster: Bundeswehr bildet Slowaken an Leopard II aus Stand: 24.11.2022 14:26 Uhr Die Bundeswehr bildet in Munster in den kommenden Wochen slowakische Soldaten am Kampfpanzer Leopard II aus. Hintergrund ist ein Ringtausch von Panzern zwischen Bundeswehr, Slowakei und der Ukraine.

Wie die Bundeswehr am Donnerstag mitteilte, liefert die Bundesregierung 15 Leopard vom Typ II A4 an die slowakischen Streitkräfte. Diese geben 30 Schützenpanzer sowjetischer Bauart an die Ukraine ab. Vertretern der Bundesregierung, der slowakischen Regierung und dem Rüstungsunternehmen Rheinmetall hatten demnach entsprechende Verträge in der Vorwoche unterschrieben.

Leopard-Panzer füllen Lücke in der Slowakei

Die Bundeswehr teilte mit, dass die Lieferung der sowjetischen Panzer an die Ukraine unmittelbar im Verteidigungskampf eingesetzt werde. Das Kontingent an Leopard-Kampfpanzern an die Slowakei soll die dadurch entstehende Lücke schließen. Rheinmetall will die Panzer zwischen Dezember 2022 und Dezember 2023 ausliefern. In den vergangenen Wochen hatten Bundeswehr-Soldaten schon tschechisches Militär in Munster aus ähnlichen Gründen geschult.

