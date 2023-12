Stand: 12.12.2023 10:51 Uhr Müllcontainer angezündet: Schulsporthalle durch Feuer beschädigt

Unbekannte haben in der Nacht zu Dienstag am Schulzentrum am Kattenberge in Buchholz in der Nordheide rund 20 Müll- und Altpapiercontainer angezündet. Da diese direkt vor der Sporthalle des Schulzentrums standen, fing die Außenfassade Feuer. Sie wurde verrußt, außerdem barsten nach Angaben der Polizei durch die Hitze zwei Fenster. Auch ein Zaun wurde beschädigt. Die Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindern. Ein Polizeisprecher schätzte den Schaden am Dienstagmorgen auf 20.000 Euro. Er geht davon aus, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde. Ein Zeuge hatte in der Nacht die Flammen bemerkt und den Notruf gewählt.

