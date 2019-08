Stand: 26.08.2019 20:30 Uhr

Molotow-Cocktail und Motorsäge: Streit eskaliert

Unfassbare Szenen haben sich offenbar am Montagnachmittag in Stade abgespielt. Ein 47-Jähriger, der als Beifahrer seinen Sohn dabei hatte, ist nach Angaben der Polizei mehrfach vorsätzlich auf ein Auto aufgefahren, das vor ihm unterwegs war. Die Ursache ist völlig unklar. Auf einem Parkplatz, den beide Wagen ansteuerten, eskalierte die Situation dann komplett: Der Mann warf einen brennenden Molotow-Cocktail auf einen 30-Jährigen - den Fahrer des Autos, das der 47-Jährige zuvor mehrmals gerammt haben soll. Die gute Nachricht: Der Molotow-Cocktail zersplitterte, ohne in Flammen aufzugehen.

Motorsäge im Kofferraum

Doch damit nicht genug - ganz im Gegenteil: der 47-Jährige holte eine Akku-Motorsäge aus dem Kofferraum, startete sie und ging damit auf den 33-jährigen Beifahrer des 30-Jährigen zu. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung retten. Die Polizei traf mit mehreren Streifenwagen ein und trennte die Parteien. Der 47-Jährige und sein Sohn wurden vorläufig festgenommen. Sie mussten sich einer Blutprobe unterziehen. Ein Ergebnis stehe noch nicht fest, sagte ein Sprecher NDR.de am Montagabend. Der 30-Jährige erlitt leichte Verletzungen, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

