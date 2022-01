Stand: 06.01.2022 12:15 Uhr Mit Autos ins Überschwemmungsgebiet - Feuerwehr muss helfen

Ungewöhnlicher Vorfall in Stadersand: Am Mittwochnachmittag sind drei Autofahrer mit ihren Wagen an die Elbe in das Überflutungsgebiet gefahren. Auf der überspülten Stader Elbstraße kamen zwei Fahrerinnen eines VW und eines Seat im Alter von 31 und 35 Jahren sowie ein 35-Jähriger aus Stade von der Fahrbahn ab und fuhren sich fest. Die Feuerwehr Stade musste mit 25 Einsatzkräften ausrücken. Sie konnten die Fahrzeuge schließlich in Sicherheit bringen. "Die Verursacher müssen nun damit rechnen, für die entstandenen Kosten durch die Stadt haftbar gemacht zu werden", teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 06.01.2022 | 12:00 Uhr