Stand: 03.01.2022 09:03 Uhr Millionenschaden: Altes Gasthaus in Freiburg brennt aus

Bei einem Großbrand im historischen Ortskern von Freiburg an der Elbe (Landkreis Stade) ist in der Nacht zu Montag ein Schaden von rund 1,2 Millionen Euro entstanden. Laut Polizei war am Abend in einem leer stehenden ehemaligen Gasthaus aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Während das Gebäude zum Teil einstürzte, konnten rund 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf die umliegenden Häuser verhindern. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Polizeibeamte und Tatortermittler aus Stade wollen nun den Grund für das Feuer ermitteln. Menschen wurden den Angaben zufolge nicht verletzt.

